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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC ЕКСТРА М'ЯГКИЙ ШАМПУНЬ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC ЕКСТРА М'ЯГКИЙ ШАМПУНЬ "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (526589) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
388,73
Економія: -41,36 грн
347,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (3)
412,21 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
388,95
Економія: -13,95 грн
375,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
Всього: упаковка (1)
419,15
Економія: -65,81 грн
353,34 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
424,68
Економія: -41,50 грн
383,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
411,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
389,74
Економія: -30,49 грн
359,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
421,85
Економія: -57,37 грн
364,48 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, просп. Слобожанський, 89
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
420,02
Економія: -42,01 грн
378,01 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
413,55 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (2)
414,97
Економія: -31,79 грн
383,18 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
386,63
Економія: -24,00 грн
362,63 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
415,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
390,53
Економія: -15,53 грн
375,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
394,58
Економія: -19,58 грн
375,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (3)
413,46
Економія: -74,45 грн
339,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
394,09
Економія: -19,09 грн
375,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (3)
389,59
Економія: -25,84 грн
363,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (4)
391,43
Економія: -16,43 грн
375,00 грн