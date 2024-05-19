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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC НІЖНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC НІЖНИЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУШУ "LABORATORIOS BABE" 500 мл - Львів (526598) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (1)
456,25
Економія: -47,18 грн
409,07 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: упаковка (1)
430,36
Економія: -20,61 грн
409,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
Всього: упаковка (1)
446,77
Економія: -55,64 грн
391,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (1)
448,27 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
478,99
Економія: -52,81 грн
426,18 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (1)
426,74 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (1)
419,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: упаковка (1)
446,56
Економія: -40,91 грн
405,65 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
448,27 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (2)
426,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 84
Всього: упаковка (1)
472,92
Економія: -32,70 грн
440,22 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 67
Всього: упаковка (1)
479,12
Економія: -48,86 грн
430,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Сковороди Григорія, 18
Всього: упаковка (2)
480,48
Економія: -54,30 грн
426,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 101
Всього: упаковка (1)
471,83
Економія: -58,79 грн
413,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Низинна, 2
Всього: упаковка (2)
471,42
Економія: -35,28 грн
436,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 105-А
Всього: упаковка (1)
483,92
Економія: -76,31 грн
407,61 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Львів, вул. Широка, 70-В
Всього: упаковка (1)
453,18
Економія: -41,98 грн
411,20 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, вул. Широка, 87
Всього: упаковка (1)
429,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
Всього: упаковка (1)
429,00 грн