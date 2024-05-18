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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC М'ЯКИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ СЕБОРЕЙНИХ КОРОК "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC М'ЯКИЙ ШАМПУНЬ ПРОТИ СЕБОРЕЙНИХ КОРОК "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Дніпро (Дніпропетровськ) (526588) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (2)
471,55
Економія: -74,42 грн
397,13 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (2)
492,32 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
466,74
Економія: -16,74 грн
450,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
485,51
Економія: -30,61 грн
454,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (2)
496,94 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (2)
495,75
Економія: -38,78 грн
456,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
505,72
Економія: -67,92 грн
437,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
503,52
Економія: -58,82 грн
444,70 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Обухівка, вул. Центральна, 71
Всього: упаковка (2)
486,20
Економія: -73,15 грн
413,05 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
497,04 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
493,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
497,46
Економія: -59,39 грн
438,07 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, вул. Ладозька, 14
Всього: упаковка (1)
491,79
Економія: -53,72 грн
438,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
Всього: упаковка (1)
480,42
Економія: -30,42 грн
450,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
493,17 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
Всього: упаковка (1)
493,98
Економія: -22,97 грн
471,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 31 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (2)
496,75
Економія: -25,74 грн
471,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (2)
501,90
Економія: -104,33 грн
397,57 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
495,65
Економія: -98,08 грн
397,57 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
472,91
Економія: -22,91 грн
450,00 грн