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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC МИЛО НА ОЛІЙНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC МИЛО НА ОЛІЙНІЙ ОСНОВІ ДЛЯ СУХОЇ ТА АТОПІЧНОЇ ШКІРИ "LABORATORIOS BABE" 200 мл - Одеса (526597) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (1)
581,87
Економія: -75,80 грн
506,07 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
509,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
549,07 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (3)
552,92
Економія: -60,82 грн
492,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
581,20
Економія: -84,01 грн
497,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
557,83
Економія: -80,85 грн
476,98 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
509,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (2)
543,03
Економія: -37,29 грн
505,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (2)
544,13
Економія: -51,99 грн
492,14 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Черняховського, 1
Всього: упаковка (1)
577,87
Економія: -50,71 грн
527,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (2)
546,59
Економія: -75,89 грн
470,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (3)
586,58
Економія: -81,62 грн
504,96 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
556,67
Економія: -74,08 грн
482,59 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (1)
586,14
Економія: -75,63 грн
510,51 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (1)
547,58
Економія: -53,34 грн
494,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
549,46
Економія: -94,45 грн
455,01 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
474,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (1)
574,60 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
575,88 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
574,05 грн