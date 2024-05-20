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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗКИ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗКИ "LABORATORIOS BABE" 100 мл - Одеса (526488) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (2)
445,06
Економія: -50,66 грн
394,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (2)
453,31
Економія: -65,71 грн
387,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
449,27
Економія: -62,52 грн
386,75 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
452,29
Економія: -60,18 грн
392,11 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
Всього: упаковка (2)
453,15
Економія: -58,47 грн
394,68 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
450,71
Економія: -77,48 грн
373,23 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (1)
406,29
Економія: -62,46 грн
343,83 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
470,27 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
465,66 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
456,50
Економія: -54,53 грн
401,97 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
443,53
Економія: -43,60 грн
399,93 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
470,65
Економія: -42,29 грн
428,36 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
452,03
Економія: -42,75 грн
409,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
405,46
Економія: -29,99 грн
375,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
444,98
Економія: -19,98 грн
425,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
444,21
Економія: -37,06 грн
407,15 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
453,60
Економія: -28,60 грн
425,00 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (1)
408,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
445,15
Економія: -35,87 грн
409,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
466,04 грн