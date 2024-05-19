Всі аптеки України
Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗКИ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗКИ "LABORATORIOS BABE" 100 мл - Київ (526488) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
466,96 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
470,37 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
469,75 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
447,99
Економія: -76,96 грн
371,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
441,96
Економія: -67,44 грн
374,52 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
463,88 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
466,61 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
447,91
Економія: -53,51 грн
394,40 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мейтуса Композитора, 4
Всього: упаковка (1)
355,05
Економія: -31,19 грн
323,86 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-Г
Всього: упаковка (2)
465,19 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 8
Всього: упаковка (1)
442,85
Економія: -31,87 грн
410,98 грн
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Європейська, 24
Всього: упаковка (1)
444,93
Економія: -48,83 грн
396,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Приймаченко Марії, 26-А
Всього: упаковка (2)
482,10
Економія: -42,02 грн
440,08 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Боярка, вул. Шевченка Тараса, 82
Всього: упаковка (1)
465,06 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 85
Всього: упаковка (1)
470,38 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
Всього: упаковка (1)
440,17
Економія: -30,89 грн
409,28 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
Всього: упаковка (1)
475,70
Економія: -47,34 грн
428,36 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Зодчих, 2-Б
Всього: упаковка (2)
443,49
Економія: -43,56 грн
399,93 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
465,66 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (2)
446,00 грн