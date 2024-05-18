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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗКИ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC ЗВОЛОЖУЮЧИЙ ЗАХИСНИЙ КРЕМ ПІД ПІДГУЗКИ "LABORATORIOS BABE" 100 мл - Харків (526488) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється за 23 хв
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (2)
466,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (2)
467,11 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Всього: упаковка (3)
470,09 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Всього: упаковка (1)
466,85 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (2)
469,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
469,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
469,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
450,29
Економія: -55,89 грн
394,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 75-А
Всього: упаковка (1)
441,66
Економія: -45,56 грн
396,10 грн
В інших містах:
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Первомайський, вул. Центральна, 12-А
Всього: упаковка (1)
467,35 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 5/1
Всього: упаковка (1)
466,45 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 12
Всього: упаковка (1)
444,25
Економія: -54,95 грн
389,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
447,31
Економія: -38,03 грн
409,28 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
466,04 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (1)
449,74
Економія: -24,74 грн
425,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
448,76
Економія: -41,61 грн
407,15 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 13-Б
Всього: упаковка (1)
405,38
Економія: -29,91 грн
375,47 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 218
Всього: упаковка (1)
451,18
Економія: -26,18 грн
425,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
Всього: упаковка (1)
454,48
Економія: -52,51 грн
401,97 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (2)
465,66 грн