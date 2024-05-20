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PEDIATRIC ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл - Одеса (526495) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
450,42 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
487,30 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Жуковського, 42/46
Всього: упаковка (3)
557,11
Економія: -61,29 грн
495,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
587,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 72/69
Всього: упаковка (1)
601,56
Економія: -87,19 грн
514,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
487,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
589,89
Економія: -84,55 грн
505,34 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 33
Всього: упаковка (1)
591,81
Економія: -75,19 грн
516,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/2
Всього: упаковка (1)
557,57
Економія: -38,29 грн
519,28 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
Всього: упаковка (1)
558,69
Економія: -53,37 грн
505,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (1)
583,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
589,44
Економія: -81,84 грн
507,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
567,66
Економія: -78,99 грн
488,67 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (2)
560,89
Економія: -74,64 грн
486,25 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 70
Всього: упаковка (1)
549,02
Економія: -63,84 грн
485,18 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (2)
603,65
Економія: -18,11 грн
585,54 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: упаковка (1)
557,00
Економія: -54,26 грн
502,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
Всього: упаковка (1)
564,17
Економія: -96,98 грн
467,19 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139
Всього: упаковка (2)
513,36
Економія: -78,93 грн
434,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
450,42 грн