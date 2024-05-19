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PEDIATRIC ЗВОЛОЖУЮЧЕ МОЛОЧКО ДЛЯ ТІЛА "LABORATORIOS BABE" 500 мл - Київ (526495) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 41 аптеці
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
560,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
583,68 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
585,88 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (2)
560,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
583,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
584,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
602,63
Економія: -110,26 грн
492,37 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
566,05
Економія: -97,25 грн
468,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
557,43
Економія: -40,33 грн
517,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
Всього: упаковка (3)
560,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
Всього: упаковка (1)
560,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (1)
450,42 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
588,20
Економія: -82,86 грн
505,34 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
588,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
565,20
Економія: -88,53 грн
476,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
588,25
Економія: -95,88 грн
492,37 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
583,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 21
Всього: упаковка (1)
582,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (1)
558,53
Економія: -70,93 грн
487,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 8
Всього: упаковка (1)
573,41
Економія: -56,28 грн
517,13 грн