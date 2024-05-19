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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ "LABORATORIOS BABE" SPF-50+ 200 мл - Львів (527114) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: упаковка (2)
955,00 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Львів, пл. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
852,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: упаковка (2)
955,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 7
Всього: упаковка (2)
955,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (2)
955,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Франка Івана, 82
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 172-А
Всього: упаковка (1)
955,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франкове, вул. Львівська, 2
Всього: упаковка (1)
955,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: упаковка (6)
918,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 18-Б
Всього: упаковка (1)
1002,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 57 хв
Самбір, пл. Ринок, 5
Всього: упаковка (2)
777,36
Економія: -11,36 грн
766,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Самбір, вул. Валова, 18-В
Всього: упаковка (1)
954,90 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
773,75
Економія: -4,07 грн
769,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Долина, просп. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
954,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 120-А
Всього: упаковка (2)
730,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 112-Д
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Івано-Франківськ, перех. Довга / Бельведерська, 98/19
Всього: упаковка (1)
768,08
Економія: -0,72 грн
767,36 грн
Центральна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (1)
780,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 52
Всього: упаковка (2)
917,05 грн