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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ "LABORATORIOS BABE" SPF-50+ 200 мл - Київ (527114) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
1032,15
Економія: -30,96 грн
1001,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (3)
1002,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45-А/2
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вишневе, вул. Європейська, 24-А
Всього: упаковка (2)
1002,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 87
Всього: упаковка (1)
954,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
1083,70
Економія: -32,51 грн
1051,19 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1032,15
Економія: -30,96 грн
1001,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Всього: упаковка (1)
954,90 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
1002,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 2/3-А
Всього: упаковка (1)
1002,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (2)
978,48 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 31
Всього: упаковка (2)
917,11 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (3)
954,90 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Щаслива, 8
Всього: упаковка (2)
729,35
Економія: -5,89 грн
723,46 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється за 55 хв
Рівне, вул. Соборна, 94
Всього: упаковка (1)
772,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 29/1
Всього: упаковка (1)
978,10 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 42-А
Всього: упаковка (3)
852,00 грн