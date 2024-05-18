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Косметичні засобиДитяча косметикаPEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ "LABORATORIOS BABE"Ціни в аптеках

PEDIATRIC СОНЦЕЗАХИСНИЙ СПРЕЙ "LABORATORIOS BABE" SPF-50+ 200 мл - Харків (527114) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Лушпи Михайла, 29/1
Всього: упаковка (1)
978,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється за 24 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
1032,15
Економія: -30,96 грн
1001,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
Всього: упаковка (3)
1002,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 45-А/2
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Європейська, 24-А
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Океанівська, 39-А
Всього: упаковка (1)
954,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 87
Всього: упаковка (1)
954,90 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Палія Семена, 93-А
Всього: упаковка (1)
938,15
Економія: -28,14 грн
910,01 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
Всього: упаковка (1)
954,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
954,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. 600-річчя, 17-Е
Всього: упаковка (2)
1083,70
Економія: -32,51 грн
1051,19 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 121
Всього: упаковка (1)
1032,15
Економія: -30,96 грн
1001,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, пл. Чорновола В'ячеслава, 2
Всього: упаковка (3)
918,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 24
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
Всього: упаковка (2)
918,67 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 2/3-А
Всього: упаковка (1)
1002,67 грн