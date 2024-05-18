Артоксан ліофілізат для розчину для ін'єкцій 20 мг флакон в комплекте с растворителем (вода д/инъек) 2 мл в амп., №3 - Харків (407168) Лікарський препарат - ціни
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