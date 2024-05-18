Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г Всього: упаковка (6) 6,99 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Київ, вул. Бальзака Оноре, 80 Всього: упаковка (4) 15,25 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Чернівці, вул. Хотинська, 43 Всього: упаковка (1) 7,50 Економія: -1,10 грн 6,40 грн Забронювати

Аптека оптових цін Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89 Всього: упаковка (6) 15,43 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 19:00 Графік роботи Самбір, вул. Сагайдачного Петра, 5 Всього: упаковка (4) 6,50 Економія: -0,10 грн 6,40 грн Забронювати

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Ужгород, вул. Легоцького, 80 Всього: упаковка (31) 5,87 грн Забронювати

Челсі плюс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А Всього: упаковка (5) 10,30 грн