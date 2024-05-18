Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти марлевібинти нестерильніБИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм DR. WHITEЦіни в аптеках

БИНТ МАРЛЕВИЙ МЕДИЧНИЙ НЕСТЕРИЛЬНИЙ тм DR. WHITE 5 м х 10 см тип 17, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (512248) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Конституції, 17-Г
Всього: упаковка (6)
6,99 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 80
Всього: упаковка (4)
15,25 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернівці, вул. Хотинська, 43
Всього: упаковка (1)
7,50
Економія: -1,10 грн
6,40 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (6)
15,43 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Самбір, вул. Сагайдачного Петра, 5
Всього: упаковка (4)
6,50
Економія: -0,10 грн
6,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ужгород, вул. Легоцького, 80
Всього: упаковка (31)
5,87 грн
Челсі плюс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Всього: упаковка (5)
10,30 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом