Всі аптеки України
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерела вітамінно-мінеральних комплексівБ'ЮтівітЦіни в аптеках

Б'Ютівіт капсули, №30 - Одеса (501344) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 148
Всього: упаковка (4)
395,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 82
Всього: упаковка (1)
266,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Кримська, 71
Всього: упаковка (1)
266,40 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 18
Всього: упаковка (2)
470,80
Економія: -102,70 грн
368,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 74-А/1
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Любашівка, вул. Князя Володимира, 89
Всього: упаковка (1)
407,29 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 13-Б
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 22-Б
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Дудаєва Джохара, 8
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 16-А
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Каштанова, 1-В
Всього: упаковка (1)
409,50
Економія: -41,40 грн
368,10 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
337,00
Економія: -42,00 грн
295,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 68
Всього: упаковка (2)
408,36 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
226,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 191-А
Всього: упаковка (1)
266,40 грн