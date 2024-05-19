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Б'Ютівіт капсули, №30 - Львів (501344) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мостиська, вул. Гайдамацька, 4
Всього: упаковка (2)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, вул. Грушевського Михайла, 19-В
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дрогобич, пл. Шевченка Тараса, 1/1
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, вул. Зелена, 25
Всього: упаковка (1)
409,50
Економія: -41,40 грн
368,10 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Стрий, просп. Чорновола В'ячеслава, 2/1
Всього: упаковка (1)
390,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 28
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, пл. Ринок, 12
Всього: упаковка (1)
310,82
Економія: -2,15 грн
308,67 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Довженка Олександра, 21-Б
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
349,99
Економія: -66,90 грн
283,09 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубно, вул. Мирогощанська, 1
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свалява, вул. Головна, 75-А
Всього: упаковка (1)
409,83 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Коломия, просп. Грушевського Михайла, 82
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Рівне, вул. Бачинського Сергія, 5
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 150
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Університетська, 12
Всього: упаковка (1)
340,99
Економія: -57,90 грн
283,09 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чуднів, вул. Житомирська, 14-А
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Вінниця, вул. Оводова Миколи, 51
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Бердичів, вул. Європейська, 128
Всього: упаковка (1)
413,00
Економія: -12,39 грн
400,61 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 26-А
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Фастів, вул. Соборна, 65
Всього: упаковка (2)
400,70
Економія: -39,61 грн
361,09 грн