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Б'Ютівіт капсули, №30 - Київ (501344) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 35 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Оленівська, 34
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 56
Всього: упаковка (1)
266,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Голего Миколи, 5
Всього: упаковка (1)
266,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 4-В
Всього: упаковка (1)
266,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 1-Б
Всього: упаковка (2)
395,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щусєва, 32
Всього: упаковка (1)
266,40 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 10
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 15/1
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Вірського Павла, 6
Всього: упаковка (3)
395,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Науки, 62-А
Всього: упаковка (1)
266,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 49
Всього: упаковка (1)
266,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (1)
266,40 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Кавалерідзе Івана, 1-А
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 12-В
Всього: упаковка (1)
415,89
Економія: -32,50 грн
383,39 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 63
Всього: упаковка (3)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн