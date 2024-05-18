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Б'Ютівіт капсули, №30 - Харків (501344) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нова Водолага, пров. Кооперативний, 1
Всього: упаковка (1)
409,95 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 31
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 64-Б
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Зіньківська, 6/1-А
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Сінна, 32
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Нижньовоскресенська, 1
Всього: упаковка (1)
402,40
Економія: -44,33 грн
358,07 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 3
Всього: упаковка (1)
429,00
Економія: -34,00 грн
395,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (2)
235,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 12
Всього: упаковка (1)
226,10 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Чорновола В'ячеслава, 67-М
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Миру, 17
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, вул. Ніколенка, 13-А
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ромни, вул. Маяковського, 67/76
Всього: упаковка (1)
397,24
Економія: -68,19 грн
329,05 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Селидове, вул. Нагірна, 29
Всього: упаковка (1)
411,29 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лубни, просп. Володимирський, 38-Б
Всього: упаковка (1)
409,50
Економія: -41,40 грн
368,10 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ладозька, 18-В
Всього: упаковка (1)
395,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
235,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
245,70 грн