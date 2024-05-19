ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест струменевий, №1 - Київ (518390) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
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Київ, вул. Лятошинського, 14
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Народна твоя
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Київ, вул. Зодчих, 70-А
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Альго-фарм
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Черкаси, бульв. Шевченка, 250
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Монастирище, вул. Миру, 20
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Умань, вул. Небесної Сотні, 22
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Кропивницький, вул. Короленка, 40
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Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Народна аптека
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Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
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Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
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Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
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Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Народна аптека
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Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
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Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
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Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
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