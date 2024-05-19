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ALPE® IN-VITRO MAYBE® ВИСОКОЧУТЛИВИЙ СТРУМЕНЕВИЙ ТЕСТ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ВАГІТНОСТІ НА РАННІХ СТРОКАХ тест струменевий, №1 - Київ (518390) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
185,10
Економія: -54,28 грн
130,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (3)
185,10
Економія: -54,28 грн
130,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
185,10
Економія: -54,28 грн
130,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (3)
185,10
Економія: -54,28 грн
130,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Порика Василя, 13
Всього: упаковка (1)
185,10
Економія: -54,28 грн
130,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Всього: упаковка (1)
185,10
Економія: -54,28 грн
130,82 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Бойчука Михайла / Бастіонна, 1/2
Всього: упаковка (4)
150,40 грн
Ласкава
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єреванська, 30
Всього: упаковка (3)
152,70 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Всього: упаковка (1)
156,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
150,30 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (1)
156,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (3)
156,30 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (2)
158,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (2)
150,90 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (2)
149,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 14
Всього: упаковка (3)
154,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (4)
156,20 грн
Народна твоя
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Зодчих, 70-А
Всього: упаковка (2)
148,70 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Всього: упаковка (1)
101,00 грн
В інших містах:
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Монастирище, вул. Миру, 20
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Умань, вул. Небесної Сотні, 22
Всього: упаковка (2)
143,00
Економія: -38,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Короленка, 40
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -22,00 грн
128,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (5)
141,00
Економія: -13,00 грн
128,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв-рятувальників, 11
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -22,00 грн
128,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 16/17
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -22,00 грн
128,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 17/10
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -22,00 грн
128,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-В
Всього: упаковка (1)
150,00
Економія: -22,00 грн
128,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1
Всього: упаковка (3)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 96
Всього: упаковка (1)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
Всього: упаковка (1)
143,00
Економія: -38,00 грн
105,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 70
Всього: упаковка (6)
152,00
Економія: -47,00 грн
105,00 грн