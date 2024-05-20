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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8302 розмір XL, №1 - Одеса (494884) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14/13
Всього: упаковка (1)
341,28
Економія: -40,41 грн
300,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
285,38
Економія: -17,57 грн
267,81 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Будівельників, 12-В/1
Всього: упаковка (1)
305,99
Економія: -16,14 грн
289,85 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, перех. Велика Перспективна / Гоголя, 46/91
Всього: упаковка (1)
283,91
Економія: -16,10 грн
267,81 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
434,00
Економія: -63,00 грн
371,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
412,00
Економія: -41,00 грн
371,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
434,00
Економія: -63,00 грн
371,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
434,00
Економія: -63,00 грн
371,00 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
467,00
Економія: -96,00 грн
371,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
307,00
Економія: -44,00 грн
263,00 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
411,00
Економія: -20,55 грн
390,45 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
403,00
Економія: -12,09 грн
390,91 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: упаковка (1)
307,83
Економія: -15,77 грн
292,06 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Маневичі, вул. Незалежності, 46
Всього: упаковка (1)
414,45 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом