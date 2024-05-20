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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8302 розмір M, №1 - Одеса (494883) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
389,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
423,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
389,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 128-Г/2
Всього: упаковка (1)
459,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
342,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бершадь, вул. Миколаєнка, 27
Всього: упаковка (1)
419,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бершадь, вул. Будкевича, 7
Всього: упаковка (1)
418,88 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 37-В
Всього: упаковка (1)
447,38 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Шевченка Тараса, 41
Всього: упаковка (1)
419,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
Всього: упаковка (1)
446,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (1)
445,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гетьмана Мазепи Івана, 74
Всього: упаковка (1)
422,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 1
Всього: упаковка (1)
445,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Оцеркевича Віктора, 3
Всього: упаковка (1)
345,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 40-А
Всього: упаковка (1)
422,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, бульв. Василевського Маршала, 7-Б
Всього: упаковка (1)
420,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Всього: упаковка (1)
450,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Карбишева, 3-А
Всього: упаковка (1)
423,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
Всього: упаковка (1)
434,26 грн