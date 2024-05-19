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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8302 розмір M, №1 - Київ (494883) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полтавська, 10
Всього: упаковка (1)
411,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Солом'янська, 16-Б
Всього: упаковка (1)
422,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 3-А
Всього: упаковка (1)
389,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бучми Амвросія, 2-А
Всього: упаковка (1)
459,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 5/7
Всього: упаковка (1)
414,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
Всього: упаковка (1)
420,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
Всього: упаковка (1)
428,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишняківська, 12
Всього: упаковка (1)
446,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 148/1
Всього: упаковка (1)
389,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 9
Всього: упаковка (1)
459,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бородянка, вул. Центральна, 268
Всього: упаковка (1)
423,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Козелець, вул. Сидорука Ф., 13-А
Всього: упаковка (1)
445,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Шевченка Тараса, 21-В
Всього: упаковка (1)
444,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (1)
443,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
414,13 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильщиків, 15
Всього: упаковка (1)
367,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
Всього: упаковка (1)
418,75 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
Всього: упаковка (1)
412,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
Всього: упаковка (1)
418,60 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 120
Всього: упаковка (2)
471,40 грн