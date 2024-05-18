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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8302 розмір M, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (494883) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (2)
423,53 грн
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
421,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
458,13 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
427,37 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
470,20 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
Всього: упаковка (1)
461,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Науки, 99
Всього: упаковка (1)
395,05 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 25-Б
Всього: упаковка (1)
409,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
Всього: упаковка (1)
419,71 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Будівельників, 16-А
Всього: упаковка (1)
345,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Перемоги, 59-И
Всього: упаковка (1)
425,99 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 50-А
Всього: упаковка (1)
420,96 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: упаковка (1)
405,00
Економія: -55,00 грн
350,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
268,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 7-А
Всього: упаковка (1)
435,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покровське, вул. Центральна, 24
Всього: упаковка (1)
420,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Панютине, вул. Заводська, 9-А
Всього: упаковка (1)
443,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, вул. Молодіжна, 3
Всього: упаковка (1)
422,11 грн