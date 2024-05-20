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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8302 розмір S, №1 - Одеса (494882) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
423,28 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
440,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
441,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 17
Всього: упаковка (1)
386,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
439,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (3)
441,01 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 120
Всього: упаковка (1)
483,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 10
Всього: упаковка (1)
443,79 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
440,09 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
366,59 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
441,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
445,09 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 34
Всього: упаковка (1)
396,17 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
439,55 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (1)
386,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
445,06 грн