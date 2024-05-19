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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8302 розмір S, №1 - Київ (494882) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
447,63 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
443,88 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
Всього: упаковка (1)
423,00
Економія: -21,15 грн
401,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
445,06 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14-А
Всього: упаковка (1)
386,73 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 93-А
Всього: упаковка (1)
368,02 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (1)
444,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
336,69 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 120
Всього: упаковка (1)
483,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Домбровського, 25-А
Всього: упаковка (1)
444,16 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, перех. Київська / Театральна, 7/4
Всього: упаковка (1)
459,20 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
439,84 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (3)
441,01 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ємільчине, пров. Тихого Наума, 2/2
Всього: упаковка (1)
444,37
Економія: -2,98 грн
441,39 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
445,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кролевець, вул. Лесі Українки, 2-Б
Всього: упаковка (1)
342,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Недригайлів, вул. Незалежності, 10/1
Всього: упаковка (1)
342,23 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
403,00
Економія: -12,09 грн
390,91 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 10
Всього: упаковка (1)
443,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Шостка, вул. Свободи, 21
Всього: упаковка (1)
443,18 грн