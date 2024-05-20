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БАНДАЖ НА ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 8302 розмір L, №1 - Одеса (494881) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
421,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
352,50 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
355,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Помічна, вул. Перемоги, 62
Всього: упаковка (1)
440,66 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 14-А
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, перех. Чміленка Віктора / Велика Перспективна, 82/40
Всього: упаковка (1)
444,59 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
385,00
Економія: -52,00 грн
333,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
447,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
Всього: упаковка (1)
420,21 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 28
Всього: упаковка (1)
442,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
440,94 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
448,07 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, вул. Чумаченка, 12
Всього: упаковка (1)
423,30 грн
Аптеки 24 години
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 28
Всього: упаковка (1)
441,00
Економія: -91,00 грн
350,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, вул. Воїнів Афганців, 1-Ж
Всього: упаковка (1)
427,00
Економія: -77,00 грн
350,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
Всього: упаковка (1)
441,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмільник, пл. Перемоги, 2
Всього: упаковка (1)
481,57 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 80
Всього: упаковка (1)
443,03 грн