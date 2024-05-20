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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 6002 розмір S, №1 - Одеса (494876) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 8 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
422,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
440,92 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
444,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
458,44 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
431,99 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Варненська, 11
Всього: упаковка (2)
457,44 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Фонтанська, 16/11
Всього: упаковка (1)
498,34
Економія: -75,18 грн
423,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
509,90
Економія: -74,01 грн
435,89 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Лиманка, вул. Жемчужна, 1
Всього: упаковка (1)
499,09
Економія: -48,83 грн
450,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чорноморськ, просп. Миру, 37
Всього: упаковка (1)
487,11
Економія: -60,19 грн
426,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Татарбунари, вул. Тура, 15
Всього: упаковка (1)
419,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Карпенка Генерала, 20/1
Всього: упаковка (1)
490,73
Економія: -80,42 грн
410,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
Всього: упаковка (1)
404,35 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
493,12
Економія: -68,24 грн
424,88 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Наваринська, 31
Всього: упаковка (2)
467,79
Економія: -19,93 грн
447,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
Всього: упаковка (1)
408,46 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 50/2
Всього: упаковка (1)
441,25
Економія: -47,58 грн
393,67 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Космонавтів, 60
Всього: упаковка (1)
488,05
Економія: -31,21 грн
456,84 грн
Медпрепарати
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 255
Всього: упаковка (1)
470,25
Економія: -59,94 грн
410,31 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 104-А/12
Всього: упаковка (3)
453,16 грн