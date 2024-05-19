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БАНДАЖ НА КОЛІННИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 6002 розмір S, №1 - Київ (494876) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 46 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
462,98 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (4)
489,01 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
430,98 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
443,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
496,88
Економія: -56,49 грн
440,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (1)
491,62
Економія: -21,44 грн
470,18 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Бульварно-Кудрявська / Дмитрівська, 51/16
Всього: упаковка (1)
501,87
Економія: -91,56 грн
410,31 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
499,47
Економія: -89,00 грн
410,47 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
413,75 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
490,82
Економія: -80,51 грн
410,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
459,22 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (1)
440,70 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (2)
418,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
458,52 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
445,18 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
494,71
Економія: -48,28 грн
446,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
442,08 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (1)
421,61
Економія: -33,84 грн
387,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 31/1
Всього: упаковка (1)
488,61
Економія: -42,11 грн
446,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (1)
492,33
Економія: -54,29 грн
438,04 грн