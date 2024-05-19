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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 7101 розмір XL, №1 - Київ (494875) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
431,08 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (3)
429,85 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
380,65 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
Всього: упаковка (1)
428,49 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
428,43 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
426,66 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (1)
430,35 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
Всього: упаковка (1)
429,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
431,11 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
Всього: упаковка (1)
427,79 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Немішаєве, вул. Заводська, 46
Всього: упаковка (1)
407,74 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 31/1
Всього: упаковка (1)
427,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (2)
409,15 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (1)
433,72 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
Всього: упаковка (1)
426,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 100
Всього: упаковка (1)
429,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
Всього: упаковка (1)
431,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (1)
428,41 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коростень, вул. Героїв Чорнобиля, 29-А
Всього: упаковка (1)
431,24 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Липовець, вул. Липківського Василя, 57
Всього: упаковка (1)
430,56 грн