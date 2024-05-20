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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 7101 розмір S, №1 - Одеса (494874) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: упаковка (1)
356,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (2)
462,16
Економія: -67,07 грн
395,09 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 6/1
Всього: упаковка (1)
430,15 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 1
Всього: упаковка (1)
428,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Шкільна, 2-Л
Всього: упаковка (1)
339,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
488,98
Економія: -44,16 грн
444,82 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Преображенська, 4-А
Всього: упаковка (1)
430,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
431,33 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, вул. Дерусової Інни, 2
Всього: упаковка (1)
390,00
Економія: -71,00 грн
319,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Співдружності, 66-А
Всього: упаковка (1)
469,70
Економія: -52,10 грн
417,60 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
481,64
Економія: -46,81 грн
434,83 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомиргород, вул. Соборності, 108-А
Всього: упаковка (2)
356,10 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 52
Всього: упаковка (1)
370,00
Економія: -51,00 грн
319,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
Всього: упаковка (1)
475,36
Економія: -42,50 грн
432,86 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Центральна, 25
Всього: упаковка (1)
420,24
Економія: -20,24 грн
400,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Жовті Води, бульв. Свободи, 49-В
Всього: упаковка (1)
424,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрія, вул. Усика Григорія, 44
Всього: упаковка (1)
396,00
Економія: -22,84 грн
373,16 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 15
Всього: упаковка (1)
470,71
Економія: -72,72 грн
397,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 28
Всього: упаковка (1)
417,62
Економія: -32,09 грн
385,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 51
Всього: упаковка (1)
420,63
Економія: -23,73 грн
396,90 грн