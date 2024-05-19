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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 7101 розмір S, №1 - Київ (494874) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
439,64 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
440,48 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 8
Всього: упаковка (1)
430,30 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
431,02 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (1)
432,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Макіївська, 7
Всього: упаковка (1)
377,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
Всього: упаковка (1)
423,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
Всього: упаковка (1)
372,44 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
Всього: упаковка (1)
356,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 15-А
Всього: упаковка (1)
429,68 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
432,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Освіти, 17
Всього: упаковка (1)
377,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тарасівка, вул. Залізнична, 8-А
Всього: упаковка (1)
483,10
Економія: -58,29 грн
424,81 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 31/1
Всього: упаковка (1)
429,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 20
Всього: упаковка (1)
431,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
407,68 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
Всього: упаковка (1)
426,60 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
Всього: упаковка (1)
433,96 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
Всього: упаковка (1)
449,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 21
Всього: упаковка (1)
427,84 грн