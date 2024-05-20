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БАНДАЖ НА ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ ЕЛАСТИЧНИЙ MEDTEXTILE 7101 розмір M, №1 - Одеса (494873) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (1)
381,10 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
440,56 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
374,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
356,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Преображенська, 42
Всього: упаковка (1)
373,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
Всього: упаковка (1)
377,50 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Преображенська, 68
Всього: упаковка (1)
371,54 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
397,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 143
Всього: упаковка (1)
449,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (1)
389,86 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (1)
435,65 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
500,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
Всього: упаковка (1)
461,99
Економія: -95,28 грн
366,71 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Італійський, 11
Всього: упаковка (1)
339,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Мальовнича, 24-Г
Всього: упаковка (1)
339,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (1)
355,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Петрова Генерала, 61
Всього: упаковка (1)
377,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: упаковка (1)
339,19 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Сегедська, 13
Всього: упаковка (1)
417,69 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: упаковка (1)
339,19 грн