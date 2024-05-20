OKISTAR hyal 7% РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл, №10 - Запоріжжя (494145) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
В інших містах:
Аптека інтернет цін
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 29
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Героїв, 11-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, просп. Шевченка Тараса, 2-Е
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Кам'янське, бульв. Будівельників, 4-А
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Аптекар
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37-Л
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: розчин стерильний (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: розчин стерильний (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: розчин стерильний (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: розчин стерильний (8)
Відчинено Зачиняється за 01 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29