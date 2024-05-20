OKISTAR hyal 7% РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл, №10 - Одеса (494145) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 4 аптеках
Аптека tas
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
Аптека enter
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114/1
В інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/2
Мед-сервіс
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Всього: розчин стерильний (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 340
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 147/4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
D.s.
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. 1-го Травня, 5
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Криве Озеро, вул. Шевченка Тараса, 10
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Кропивницький, вул. Героїв України, 6/13
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Соборна, 27-Б
Мед-сервіс
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Всього: розчин стерильний (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Зеленодольськ, вул. Святкова, 17/19
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37-Б
Мед-сервіс
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Всього: розчин стерильний (8)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
Мед-сервіс
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Всього: розчин стерильний (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 51
Мед-сервіс
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Всього: розчин стерильний (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 7-В
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 6-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 05:00
Олександрія, просп. Соборний, 87
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А