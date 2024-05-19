OKISTAR hyal 7% РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл, №10 - Київ (494145) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 28 аптеках
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Мед-сервіс
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Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Мед-сервіс
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Київ, вул. Антоновича, 47-А
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Аптекар
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Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Мед-сервіс
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека гормональних препаратів
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Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30-А
Фармація
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Німанська, 6
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхогляда Андрія, 2-А
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Аболмасова Андрія, 6
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6
Віталюкс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 18