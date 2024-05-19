FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ SPORT , №15 - Київ (503923) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 168 аптеках
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Прорізна (Шевченківський), 10
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Всього: упаковка (13)
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Київ, вул. Хрещатик, 44
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Всього: упаковка (3)
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Київ, пл. Львівська, 8-Б
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Київ, бульв. Лесі Українки, 2
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Київ, вул. Велика Васильківська, 38
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
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Київ, вул. Велика Васильківська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гончара Олеся / Кониського Олександра, 88/2
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Саксаганського, 11/106
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 37/20
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 107
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 13/135
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 66
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Саксаганського / Старовокзальна, 147/5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 107
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 48/5
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Оленівська, 34