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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ SPORT , №15 - Дніпро (Дніпропетровськ) (503923) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 51 аптеці
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 53-А
Всього: упаковка (2)
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Мазепи Івана, 34
Всього: упаковка (3)
63,00
Економія: -6,00 грн
57,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 51
Всього: упаковка (2)
57,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-М
Всього: упаковка (2)
63,00
Економія: -6,00 грн
57,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (3)
57,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
57,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, пл. Вокзальна, 2-Б
Всього: упаковка (1)
40,66 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (4)
57,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
40,66 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Пастера, 6-А
Всього: упаковка (2)
57,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: упаковка (1)
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
Всього: упаковка (4)
63,00
Економія: -6,00 грн
57,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється за 32 хв
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (3)
63,00
Економія: -6,00 грн
57,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 11
Всього: упаковка (3)
63,00
Економія: -6,00 грн
57,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (2)
63,00
Економія: -6,00 грн
57,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
63,00
Економія: -6,00 грн
57,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 2-Б
Всього: упаковка (2)
57,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
Всього: упаковка (3)
57,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 171
Всього: упаковка (4)
57,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (5)
57,00 грн