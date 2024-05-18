NASISOFT РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл, №10 - Харків (501856) Лікарський препарат - ціни
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Всього: розчин стерильний (8)
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (2)
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Харків, пл. Конституції, 20
Подорожник
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Харків, пл. Конституції, 1
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Всього: контейнер полімерний (8)
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Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
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Харків, вул. Нетіченська, 25
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
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Всього: упаковка (2)
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Харків, пл. Захисників України, 1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (2)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Університетська, 33
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Всього: упаковка (2), контейнер полімерний (1)
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38