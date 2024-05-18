Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби для лікуванняРідиниСольові розчини для промивання носаNASISOFT РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯЦіни в аптеках

NASISOFT РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (501856) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 226 аптеках
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (2)
489,49
Економія: -26,49 грн
463,00 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (3)
476,94
Економія: -13,94 грн
463,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (1)
500,28
Економія: -31,28 грн
469,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
564,99
Економія: -86,95 грн
478,04 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (3)
472,21
Економія: -55,03 грн
417,18 грн
Не болей! семья аптек
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Всього: упаковка (1)
487,15
Економія: -64,10 грн
423,05 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: розчин стерильний (3)
513,47
Економія: -36,80 грн
476,67 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
477,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (1)
487,99
Економія: -70,81 грн
417,18 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (5)
530,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (9)
504,79
Економія: -87,45 грн
417,34 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Всього: упаковка (1)
486,05
Економія: -68,82 грн
417,23 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (1)
467,89
Економія: -16,39 грн
451,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Всього: упаковка (1)
400,97 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: розчин стерильний (7)
461,88
Економія: -36,40 грн
425,48 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
425,03 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (1)
481,57
Економія: -64,40 грн
417,17 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (50)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
477,70 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Всього: упаковка (1)
435,30 грн
Нє болєй
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
481,34
Економія: -60,89 грн
420,45 грн