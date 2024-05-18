NASISOFT РОЗЧИН СТЕРИЛЬНИЙ ДЛЯ ІНГАЛЯЦІЙНОГО ТА ІНТРАНАЗАЛЬНОГО ВВЕДЕННЯ розчин стерильний контейнер полімерний 4 мл, №10 - Дніпро (Дніпропетровськ) (501856) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 226 аптеках
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (2)
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Дніпро, вул. Каменська, 40
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Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
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Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 152
Не болей! семья аптек
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 111
Аптека низьких цін
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Всього: розчин стерильний (3)
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Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (50)
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Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
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Всього: упаковка (1), контейнер полімерний (9)
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Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Нє болєй
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 33 хв
Дніпро, вул. Робоча, 172
Нє болєй
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Всього: розчин стерильний (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
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Всього: упаковка (50)
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Дніпро, вул. Робоча, 178
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1