FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ ПАТРІОТ 19 мм х 72 мм полімерна основа, водостійкі жовтого кольору 10 шт+синього кольору 10 шт, №1 - Одеса (498719) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Будемо здорові разом
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Гатне, вул. Покровська, 2/2
Гала аптека
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Бровари, вул. Київська, 4
Гала аптека
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Київ, вул. Родини Крістерів, 20
Аптека для економних
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 8
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом