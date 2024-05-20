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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ ПАТРІОТ 19 мм х 72 мм полімерна основа, водостійкі жовтого кольору 10 шт+синього кольору 10 шт, №1 - Одеса (498719) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Чорновола В'ячеслава, 14
Всього: упаковка (1)
48,90
Економія: -7,25 грн
41,65 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Покровська, 2/2
Всього: упаковка (1)
49,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 4
Всього: упаковка (8)
49,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
Всього: упаковка (6)
48,10 грн
Аптека для економних
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Відчинено Цілодобово
Вишгород, просп. Мазепи Івана, 8
Всього: упаковка (1)
51,80 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом