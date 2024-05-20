FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ КЛАСИЧНИЙ 25х72 мм тканинний,38х38 мм тканинний 72х35 мм тканинний, №15 - Одеса (414827) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Данченка, 7/64-Н
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/5
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Соборна, 7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 158-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 41
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Миру, 1/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 77/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 142/3
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Троїцька, 238-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Вознесенськ, вул. Центральна, 9