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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ КЛАСИЧНИЙ 25х72 мм тканинний,38х38 мм тканинний 72х35 мм тканинний, №15 - Київ (414827) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 109 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (3)
34,97 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
33,38 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
33,38 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
32,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15
Всього: упаковка (1)
31,79 грн
Віталюкс
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (3)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (2)
31,79 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Жилянська, 69/71
Всього: упаковка (1)
32,74 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 9
Всього: упаковка (2)
33,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
31,79 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 1-А
Всього: упаковка (2)
32,74 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тютюнника Василя, 37/1
Всього: упаковка (2)
36,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
36,56 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (2)
33,38 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (4)
33,38 грн
Аптека гормональних препаратів
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 16
Всього: упаковка (2)
34,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 20
Всього: упаковка (2)
33,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Монастирського Дениса, 3-А
Всього: упаковка (2)
36,56 грн