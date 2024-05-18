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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ КЛАСИЧНИЙ 25х72 мм тканинний,38х38 мм тканинний 72х35 мм тканинний, №15 - Дніпро (Дніпропетровськ) (414827) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
33,00 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
Всього: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (2)
36,30 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Новокримська, 4-К
Всього: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 72-А
Всього: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, тупик Запорізький, 5
Всього: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 60-Б
Всього: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 67
Всього: упаковка (1)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 112-Б
Всього: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 15
Всього: упаковка (1)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 03 хв
Дніпро, просп. Хмельницького Богдана, 119
Всього: упаковка (2)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 2
Всього: упаковка (2)
37,95 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (1)
34,97 грн
Економна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Ламана, 2
Всього: упаковка (2)
34,97 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (1)
31,79 грн
Мед-сервіс
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Зачинено
Дніпро, вул. Ламана, 4
Всього: упаковка (2)
37,95 грн