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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ ДИТЯЧИЙ набір, №20 - Львів (499723) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Фармація
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Відчинено Зачиняється за 58 хв
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (2)
75,10
Економія: -22,75 грн
52,35 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (4)
55,46
Економія: -8,44 грн
47,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
53,09
Економія: -4,33 грн
48,76 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
52,77
Економія: -5,95 грн
46,82 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Бородянка, вул. Центральна, 337
Всього: упаковка (2)
46,70 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Біла Церква, вул. Хмельницького Богдана, 3/23
Всього: упаковка (2)
48,50 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Біла Церква, просп. Незалежності, 53-Г
Всього: упаковка (5)
47,90 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Буча, вул. Енергетиків, 17
Всього: упаковка (4)
46,70 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Грушевського Михайла, 10
Всього: упаковка (3)
47,30 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 105/7
Всього: упаковка (1)
49,90 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (2)
46,60 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (3)
56,00 грн
Будемо здорові разом
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гатне, вул. Покровська, 2/2
Всього: упаковка (7)
43,30 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чабани, шосе Одеське, 1
Всього: упаковка (1)
45,00 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (1)
47,90 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
Всього: упаковка (7)
48,10 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (1)
48,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
47,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (1)
50,20 грн