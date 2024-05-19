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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ ДИТЯЧИЙ набір, №20 - Київ (499723) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (2)
75,10
Економія: -22,75 грн
52,35 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (2)
60,10 грн
Київська аптекарська мануфактура
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (2)
25,40 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Волинська, 16
Всього: упаковка (1)
48,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
47,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (2)
49,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 3-А
Всього: упаковка (1)
50,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (1)
49,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Тираспольська, 58
Всього: упаковка (1)
47,90 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (2)
46,70 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
44,50 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Родини Крістерів, 20
Всього: упаковка (7)
48,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
49,10 грн
Вітамін
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (2)
46,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Українського Відродження, 3-Г
Всього: упаковка (1)
48,90 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (4)
54,67
Економія: -7,65 грн
47,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
52,98
Економія: -4,22 грн
48,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
52,32
Економія: -5,50 грн
46,82 грн
Гала аптека
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Відчинено Цілодобово
Вишневе, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (3)
56,00 грн
Будемо здорові разом
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гатне, вул. Покровська, 2/2
Всього: упаковка (7)
43,30 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чабани, шосе Одеське, 1
Всього: упаковка (1)
45,00 грн