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FAMILY PLAST НАБІР ПЛАСТИРІВ БАКТЕРИЦИДНИХ ДИТЯЧИЙ набір, №20 - Харків (499723) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
Всього: упаковка (4)
54,67
Економія: -7,65 грн
47,02 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
52,98
Економія: -4,22 грн
48,76 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
Всього: упаковка (2)
52,32
Економія: -5,50 грн
46,82 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (2)
75,10
Економія: -22,75 грн
52,35 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 274/1
Всього: упаковка (1)
49,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
Всього: упаковка (3)
43,10 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 118
Всього: упаковка (3)
45,90 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Козелець, вул. Франка Івана, 1
Всього: упаковка (1)
32,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Соборності, 18/1
Всього: упаковка (3)
47,90 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 2
Всього: упаковка (2)
60,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Чернігів, вул. Стрілецька, 106
Всього: упаковка (1)
52,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 24-А
Всього: упаковка (2)
46,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Богуслав, вул. Миколаївська, 40-Б
Всього: упаковка (2)
46,70 грн
Вітамін
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Остер, вул. Хмельницького Богдана, 50-Г
Всього: упаковка (3)
52,10 грн
Гала аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Київська, 4
Всього: упаковка (8)
28,20 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
49,10 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
44,50 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Левицького Ореста, 19-А
Всього: упаковка (1)
49,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Лісовий, 6
Всього: упаковка (2)
49,60 грн
Вітамін
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (2)
46,70 грн