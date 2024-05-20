ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA® тм Tabula Vita, №1 - Одеса (921714) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 71 аптеці
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Одеса, вул. Балківська, 30-Б
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Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
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Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
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Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
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Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
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Одеса, вул. Пастера, 36
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Одеса, перех. Соборна / Садова, 2/20
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Одеса, вул. М'ясоєдівська, 33
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Одеса, вул. Грецька, 45
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
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Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 125/3
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Одеса, вул. Катерининська, 48
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Польська, 14
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Одеса-Головна, 35
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Велика Арнаутська / Канатна, 6/58
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Одеса, вул. Канатна, 78
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
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Всього: упаковка (3)
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 53