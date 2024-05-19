ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA® тм Tabula Vita, №1 - Львів (921714) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 101
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, вул. Соборна, 117/1
Аптека акс соціальна
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Подільськ, просп. Перемоги, 23
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Бородіно, вул. Лісна, 9-А
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Тарутине, вул. Центральна, 61-З
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 96
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ілічанка, вул. Шкільна, 43
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 1
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Одеса, просп. Добровольського, 109
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Одеса, просп. Добровольського, 159
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 98
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 128
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 30
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Добровольського, 73
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 31
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (14)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Авангард, вул. Спрейса Василя, 3
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Палія Семена, 118
Аптека акс соціальна
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється за 47 хв
Одеса, вул. Палія Семена, 98