Всі аптеки України
Медичні виробиВироби для діагностики in vitro (Діагностичні засоби та реагенти)Тести на вагітність і овуляціюТести на вігітністьтест-смужки на вагітністьULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA®Ціни в аптеках

ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA® тм Tabula Vita, №1 - Київ (921714) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках
Рецепти здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Іллінська, 10
Всього: упаковка (2)
85,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (2)
85,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 25 хв
Київ, вул. Саксаганського, 101
Всього: упаковка (6)
85,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Пестеля, 7
Всього: упаковка (1)
85,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (4)
85,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Мокра, 20-А
Всього: упаковка (7)
85,00 грн
Київська аптекарська мануфактура
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Білоруська, 17
Всього: упаковка (4)
85,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Головка Андрія, 4
Всього: упаковка (4)
85,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (7)
85,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, вул. Митрополита Андрія Шептицького, 5
Всього: упаковка (1)
85,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Всього: упаковка (2)
85,00 грн
Будемо здорові разом
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, наб. Русанівська, 20
Всього: упаковка (3)
85,00 грн
Аптека для економних
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 7-В
Всього: упаковка (3)
85,00 грн
Аптека для економних
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 38
Всього: упаковка (3)
85,00 грн
Гала аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каховська, 60
Всього: упаковка (3)
85,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ентузіастів, 37
Всього: упаковка (1)
85,00 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Йорданська, 26
Всього: упаковка (2)
85,00 грн
Аптека для економних
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 55 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 56
Всього: упаковка (4)
85,00 грн
Галафарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-В
Всього: упаковка (3)
85,00 грн
Аптека для економних
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (1)
85,00 грн