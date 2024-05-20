ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA® , №1 - Одеса (626212) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Сімейна
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Аптека сімейна
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Здорова родина
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Всього: упаковка (9)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Здорова родина
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Здорова родина
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Здорова родина
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Йод
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Здорова родина
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Всього: упаковка (15)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Здорова родина
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Здорова родина
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Здорова родина
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Всього: упаковка (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Здорова родина
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Всього: упаковка (11)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Здорова родина
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Здорова родина
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Всього: упаковка (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б