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ULTRA ТЕСТ ДЛЯ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ВАГІТНОСТІ TETA® , №1 - Одеса (626212) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
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Зачинено Відчиняється о 08:30
Одеса, вул. Базарна, 19
Всього: упаковка (3)
59,60 грн
В інших містах:
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теплик, вул. Незалежності, 29
Всього: упаковка (2)
59,70
Економія: -0,14 грн
59,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
59,02
Економія: -0,03 грн
58,99 грн
Сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (4)
59,49
Економія: -0,95 грн
58,54 грн
Аптека сімейна
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (7)
58,60 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Томашпіль, вул. Гаврилюка Ігоря, 1
Всього: упаковка (9)
59,56
Економія: -0,99 грн
58,57 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Могилів-Подільський, вул. Стависька, 24
Всього: упаковка (4)
59,49 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Немирів, вул. Шевченка Тараса, 26
Всього: упаковка (4)
59,55
Економія: -0,50 грн
59,05 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (2)
59,25
Економія: -0,02 грн
59,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (5)
59,38 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Грушевського, 1-А
Всього: упаковка (2)
59,36
Економія: -0,55 грн
58,81 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: упаковка (2)
59,56 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Діброва, 15
Всього: упаковка (15)
58,75 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чорновола В'ячеслава, 118
Всього: упаковка (1)
58,89
Економія: -0,17 грн
58,72 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Муровані Курилівці, перех. Єдності / Соборна, 1/131
Всього: упаковка (5)
59,61
Економія: -0,03 грн
59,58 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Чехова, 101
Всього: упаковка (2)
59,24 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Соборна, 2
Всього: упаковка (8)
59,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Новопречистенська, 55
Всього: упаковка (11)
59,19
Економія: -0,24 грн
58,95 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 345/10
Всього: упаковка (1)
58,63 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Небесної Сотні, 59/2
Всього: упаковка (5)
58,86 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жмеринка, вул. Київська, 131-Б
Всього: упаковка (7)
58,92 грн